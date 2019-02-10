الحلبوسي يصدر توضيحا بشأن التوتر الأخير بين رئاسة البرلمان وزعيم ائتلاف الوطنية

2019/02/10 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توضيحاً بشأن تداعيات التوتر الأخير بين رئاسة البرلمان وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.

واشاد الحلبوسي في بيان بالدور الريادي لعلاوي كقائد سياسي ازاء القضايا المحلية والاقليمية والدولية، ومواقفه الوطنية الداعمة للعملية السياسية..



مشيرا الى أن رئاسة البرلمان ملزمة بتطبيق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب دون استثناء، بعيدا عن الإطار الشخصي والاستهداف السياسي.

وجدد الحلبوسي تقديره العالي لعلاوي ولتاريخه النضالي وخبراته السياسية التي بالإمكان الاستفادة منها كثيرا من خلال دوره وعمله في المؤسسة التشريعية.

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