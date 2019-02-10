2019/02/10 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أكدت صحيفة دايلي تلغراف في تقرير تابعه “ناس” الأحد (10 شباط 2019)، أن التسريبات الجديدة عن المكالمات، التي رصدتها الاستخبارات الأمريكية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومساعديه وتهديده “باطلاق رصاصة” على الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل عام من قتله، ستكون حال تأكيدها الدليل المباشر الذي يربط بن سلمان بجريمة اغتيال خاشقجي.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دايلي تلغراف: الرياض “تحوك” الروايات والـ “CIA” تُفنّد!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دايلي تلغراف: الرياض “تحوك” الروايات والـ “CIA” تُفنّد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).