كركوك والتطورات المتسارعة: هكذا بدت خارطة المواقف في المحافظة “الهادئة بحذر”

2019/02/10 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من محد جهادي بغداد – ناس بين فترة واخرى تطفو أزمة محافظة كركوك على السطح، وسط مناخات امنية معقدة وأزمات داخلية ذات بعد سياسي وقومي تهدد استقراراها، في المقابل، تتأثر كركوك بأدوار اقليمية ودولية، تتطلع اليها كونها من المدن المهمة بمواردها الاقتصادية، وفضائها الاجتماعي المتنوع.وشهدت كركوك في الفترة الاخيرة، تقلبات امنية، ومواقف سياسية صادرة […]

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