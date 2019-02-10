تعرّف على “Corolla” الجديدة كليا من “تويوتا”

2019/02/10 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة تويوتا نموذجها الجديد من سيارات “Corolla” المخصصة للسوق الآسيوية والروسية.وبنيت هذه السيارة على منصات “TNGA”، وحملت تغييرات جذرية من حيث التصميم مقارنة بسيارات “Corolla” التي طرحت في الأعوام الثلاثة الفائتة، واختلف فيها شكل الواجهتين الأمامية والخلفية، وشكل المصابيح التي أصبحت أكثر انسيابية وزودت بتقنيات “LED”.أما من الداخل، فأتت هذه […]

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