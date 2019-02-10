كاسيريس: لا نلعب سوى للفوز أمام ساسولو

2019/02/10 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال مارتن كاسيريس مدافع يوفنتوس أن فريقه يخوض كل مبارياته بهدف الفوز فقط، ذلك خلال تصريحاته قبل انطلاق المباراة ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.

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ويسعى البيانكونيري للفوز بهدف إعادة الفارق مع نابولي في صدارة السيري آ إلى 11 نقطة مستفيدًا من تعادل مطارده مع فيورنتينا 0-0 مساء أمس.

ديبالا على مقاعد البلاء أمام ساسولو، ويوفنتوس ينفي عقابه

وسيبدأ كاسيريس اللقاء من بدايته بجانب دانييلي روجاني نتيجة غياب الثلاثي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني للغياب، فيما لن يلعب باولو ديبالا بقرار فني من المدرب أليجري.

وقال المدافع القادم الشهر الماضي من لاتسيو "علينا اللعب كفريق، أن نهاجم معًا وندافع معًا، هذا هو الأمر الأهم".

أضاف الأوروجواياني "حين ترتدي قميص اليوفنتوس، يُصبح الفوز هو فقط ما يُهم.



نحن أتينا إلى هنا لنعود بالانتصار".

9⃣📸 جماهير نانت قبل قليل أمام ستاد نيم..



💛#PrayForSala 💐 pic.twitter.com/aKwcLiAHGG— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

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