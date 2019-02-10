2019/02/10 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود لشركة طيران أخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الخطوط الجوية العراقية بشأن تأخر طائرة في مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الخطوط الجوية العراقية بشأن تأخر طائرة في مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).