2019/02/10 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية تنفي توقف رفع السيطرات من مدينة الكاظمية

10/02/2019 20:15:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، عن عدم توقف رفع السيطرات من مدينة الكاظمية، موضحاً أنه تم تحويلها الى مرابطات.

وذكر مسؤول علاقات اللواء الثامن اثير نعمان في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "ليس هناك ايقاف لرفع السيطرات، لكن لدينا خطة لعمليات بغداد وهي تحويل السيطرات الى مرابطات".

وأضاف أن "اليوم الاحد اكملنا الاجراءات وسنباشر ليل اليوم برفع السيطرات".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاحد، بصدور قرار يقضي بتوقف رفع الصبات واعادة العمل في نقاط التفتيش بالكاظمية شمالي بغداد.

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