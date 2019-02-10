ذي قار.. تعرض منزل ضابط بالجيش لقذائف RBG بقضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة

2019/02/10 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في ذي قار،اليوم الأحد، عن تعرض منزل ضابط جيش برتبة مقدم الى قذائف بقضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة.وأضاف المصدر في حديث صحفي

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