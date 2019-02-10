العميد يحيى رسول يكشف عن عمليات لإنهاء

2019/02/10 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن عمليات امنية واستخبارية للقضاء على فلول تنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى بشكل كامل.وقال المتحدث باسم القيادة

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