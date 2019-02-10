2019/02/10 | 20:32

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إغلاق مقارات جديدة لمنتحلي الصفة في "الحشد الشعبي"

بغداد -

كلمة

اغلقت مديرية امن الحشد الشعبي يوم الاحد ثلاث مقرات وهمية

واعتقلت عددا من “منتحلي الصفة” بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن,

استمرارا لما أسمته بـ “الحملة الوطنية لاغلاق المقار الوهمية

وتنظيف الحشد من منتحيلي الصفة”.

وقال اعلام الحشد في بيان حصل موقع كلمة الإخباري

على نسخة منه ان “امن الحشد واستنادا لاوامر قضائية داهم مقر ما

يسمى بائتلاف صقور دولة العراق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت

اوراقا مزورة باسم الحشد الشعبي فضلا عن سجلات متاجرة بعقارات

الدولة باسم هيئة الحشد”.

واضاف ان “المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضة الشعبانية في منطقة باب

الشرقي بقيادة علي الصكري ينتحل صفة قيادي في الحشد الشعبي

ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة”.

وأشار الى ان “المكان الثالث, في منطقة السعدون ولا يحملا اسماً,

ويحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية”.

وبحسب البيان فإن مديرية أمن الحشد الشعبي أكدت “استمرارها بغلق

جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها

انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص”.

وقالت انها “ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن

المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة العراقية”.

ودعت المديرية في وقت سابق, المواطنين الى الابلاغ عن اي نشاط

مشبوه لاشخاص او مقرات تنتحل هذه الصفة.

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