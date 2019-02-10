فهمي: عقود جولات التراخيص فيها هدر كبير للمال العام

2019/02/10 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فهمي في تصريح للغدير، إن "هناك عيوباً وخروقا تضمنتها عقود جولات التراخيص تمثلت بطريقة التسديد للشركات التي اعتمدت على آلية إعطاء تكاليف المشروع النفطي للشركات ومن ثم اقتطاعها من المبيعات ومن ثم نخصم الباقي"، مشيرا الى أن هذه الآلية فتحت المجال للشركات في أن تنفق بسعة ودون حساب ما أدى الى هدر كبير بالأموال تمثل بشراء أجهزة أو أدوات بأسعار مضاعفة أو اقامة مؤتمرات أو ندوات في دول مختلفة وغيرها من موارد الإنفاق الأخرى".وتابع، "كان من المفترض على اللجان العراقية التي تنظم طبيعة التعاقد متابعة هذا الموضوع لكنها كانت غير فعالة".انتهى.ص.هـ.ح.

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