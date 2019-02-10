هيئة التسليح بالدفاع تعقد اجتماعا برئاسة عبد المهدي وتتخذ قرارات عدة

2019/02/10 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة التسليح في وزارة الدفاع، الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما اتخذت عدة قرارات.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ترأس اجتماعا لهيئة التسليح في وزارة الدفاع".

وأضاف المكتب، أنه تم "بحث ملف التسليح والتجهيز والعقود، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

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