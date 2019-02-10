وزارة الاعمار تعيد تأهيل معمل غاز ذي قار بكلفة  ‪800‬ مليون دينار

2019/02/10 | 20:36

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان اليوم عن انجاز مشروع اعادة تأهيل معمل غاز ذي قار بكلفة ‪800‬ مليون دينار عراقي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت وزارة الاعمار والاسكان اليوم عن انجاز مشروع اعادة تأهيل معمل غاز ذي قار بكلفة ‪800‬ مليون دينار عراقي .وذكر بيان للوزارة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان شركة الفاو الهندسية العامة التابعة لها انجزت اعمال التاهيل عبر مرحلتين في اطار المواصفات الهندسية والتقنية الحديثة .واوضح ان المرحلة الاولى تضمنت هدم قاطع الإدارة القديم وجدار ساحة البيع وتفكيك سقيفة منصة التعبئة وسقيفة المخزن ورفع الأنقاض ، فيما تضمنت الثانية إنشاء بناية الإدارة التي تتكون من طابقين بمساحة 270 م2 تحتوي غرفاً مختلفة ومجاميع صحية ومماشي خارجية وحديقة.

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