طفل يعبث ببندقية صيد فيقتل شقيقته الصغرى في ناحية الفجر

2019/02/10 | 20:36

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شبكة اخبار الناصرية:

اقدم طفل في الثامنة من العمر على قتل شقيقته الصغرى باطلاقة نارية اثناء عبثه ببندقية صيد في ناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:

اقدم طفل في الثامنة من العمر على قتل شقيقته الصغرى باطلاقة نارية اثناء عبثه ببندقية صيد في ناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان الطفل ( س ع ) وبينما كان يعبث ببندقية الصيد اصاب شقيقته ( م ع ش ) ذات العامين باطلاقة بالراس فارداها قتيلة على الفور .واوضح ان الجثة نقلت الضحية الى شعبة الطب العدلية فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ما اذا كانت خلفه دوافع جنائية .انتهى،ت ع ح.

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