بالتفاصيل الكاملة حالة الطقس في العراق خلال 48 ساعة المقبلة ( امطار رعدية)

2019/02/10 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة الثامن الالكترونية تشير اليوم التوقعات الجوية، ، الى احتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من البلاد ، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.حيث كشف المتنبىء الجوي نائل العلي المشرف على صفحة طقسكم في فيسبوك ان النشرة الجوية في العراق تتضمن ما يأتي: أولا: اجواء شبه مستقرة خلال اليوم الأحد، مائلة للبرودة نهارا، باردة …

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