مصرع سويدي بانفجار منزل في ستوكهولم

2019/02/10 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت الشرطة السويدية أن شخصا لقي مصرعه جراء انفجار دوى اليوم الأحد داخل منزل سكني جنوب العاصمة ستوكهولم.ونقلت صحيفة Aftonbladet عن المتحدثة باسم الشرطة، آنا فيستبيرغ، قولها إن الانفجار الذي أودى بحياة شاب واحد وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا في منطقة فاربيرغ، مؤكدة أن أجهزة الأمن أخلت المنازل المجاورة وتجري […]

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