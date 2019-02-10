2019/02/10 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اصدرت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، توضيحا بشأن مسافرين متأخرين بمطار اربيل بعد قدومهم من دمشق.وذكر بيان للخطوط أن إعلاميين عرضوا مناشدة لمسافرين متأخرين في مطار أربيل بعد قدومهم من دمشق وتعذر هبوطهم في مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضاف "تبيانا للأمر فإننا نؤكد أن شركة الخطوط الجوية العراقية لا يوجد لديها خط طيران مع دمشق والطائرة تعود لشركة طيران أخرى".وبينت "انطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا على تقديم مختلف الخدمات للمسافرين وفي كل مكان عملنا ما بوسعنا من أجل الاسراع بإعادة المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة، وقد اقلعت الطائرة من مطار اربيل الدولي عند الساعة السادسة مساء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلق على حادث مطار اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلق على حادث مطار اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).