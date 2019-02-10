الحلبوسي بمؤتمر البرلمان العربي يؤكد على أهمية توسيع آفاق التعاون بملف الإعمار والاستثمار

2019/02/10 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – عراق برس- 10 شباط / فبراير: اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ، الاحد ، ان ” رئيس مجلس النواب سيلتقي نظيره الكويتي والسعودي في لقائين منفصلين لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني في إطار مشاركته بفعاليات البرلمان العربي في القاهرة” مشيرا ، الى ” أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما بملفي الإعمار والاستثمار ” .واردف ، ان ” رئيس مجلس النواب التقى ، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى السعودي على هامش مشاركته في مؤتمر البرلمانات العربية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلًا عن توحيد المواقف في المحافل البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي كما التقى نظيره الكويتي مرزوق علي الغانم، وبحثَ معه عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل لجان الصداقة النيابية بين البلدين، فضلا عن تنشيط التعاون بين العراق والكويت وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين” .

وأكد الحلبوسي ، على ” أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما ملف الإعمار من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق؛ لإعادة إعمار المدن المدمرة والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات، فضلا عن الاسهام بجهود عودة النازحين والاستقرار” .



انتهى اح

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