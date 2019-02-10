مدير مخيم حسن شام يعلن وفاة نازحين اثنين من نينوى بسبب الاهمال

2019/02/10 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مدير مخيم حسن شام الذي يقع بين مدينتي أربيل والموصل, رشيد سفتي، الاحد، وفاة نازحين إثنين من أهالي نينوى، مبينا أن الاول توفي بسبب أزمة قلبية تعرض لها، والثاني نتيجة حريق شب بخيمته.وقال سفتي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (10 شباط 2019) ان “حريقا التهم خيمة صباح اليوم […]

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