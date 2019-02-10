وثيقة: وزير النقل يوافق على مقترح يخص العراقيين المتوفين في الخارج

2019/02/10 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وافق وزير النقل عبدالله لعيبي, الاحد, على مقترح قدمه النائب عن صادقون, وجيه عباس, بنقل جثامين العراقيين المتوفين في الخارج, اثناء رحلة العلاج في مستشفيات العالم.واظهرت وثيقة حصل عليها “ناس” اليوم (10 شباط 2019), موافقة الوزير على نقل جثامين المواطنين الذين يتوفون خارج العراق, على متن الخطوط الجوية العراقية مجانا.

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