2019/02/10 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن قيام قيادة عمليات الانبار بتفجر 300 عبوة وصواريخ واحزمة

ناسفة ضمن جهود القضاء على مخلفات داعش الارهابي.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الهندسة التابعة

الى سرية هندسة ميدان المستقلة قيادة عمليات الانبار ومفارز المعالجة التابعة الى كتيبة

هندسة ميدان الفرقة العاشرة، تمكنت من تفجير 300 من العبوات الناسفة وصواريخ ومساطر

تفجير والاحزمة الناسفة من مخلفات رهابي داعش”.

واضافت

ان “في سياق اخر تفقد قائد عمليات الانبار مركز تدريب قيادة الحشد العشائري حيث

يتدرب مقاتلو الحشد الذين انضموا الى صفوفه مؤخراً وطالب القائد كادر التدريب بالتركيز

على الجانب المعنوي والنفسي لصقل المقاتل وجعله متفانيا في قتال العصابات الإرهابية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن تفجيرعبوات وصواريخ وأحزمة ناسفة في الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن تفجيرعبوات وصواريخ وأحزمة ناسفة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).