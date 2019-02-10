سوريا الديمقراطية: داعش سينتهي عسكريًا في معقله الأخير خلال أيام

2019/02/10 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة،

انتزعت السيطرة على أراضٍ من تنظيم ”داعش“ في معركة شرسة؛ للسيطرة على آخر جيب للتنظيم

في شرق سوريا، مؤكدًا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نهاية التنظيم على المستوى العسكري.

وقال

المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

استولوا حتى الآن على 41 موقعًا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر يوم الأحد تم

صدها.

وأضاف

أن ”الاشتباكات عنيفة وشرسة طبعًا؛ لأن التنظيم يدافع عن آخر معاقله“، لافتًا إلى أن

”من 400 إلى 600 من أعضاء التنظيم المتشدد يتحصنون في الجيب، وإن بينهم أجانب ومقاتلون

آخرون“.

وتابع

أن التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني داخل الجيب، مشيرًا إلى أنه جرى إجلاء

أكثر من 20 ألفًا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم.

وأكد

بالي أنه ”استطعنا بفترة زمنية قصيرة إخراج المدنيين أو عزلهم، اعتقد أن الأيام القليلة

القادمة ستشهد نهاية التنظيم على المستوى العسكري في هذه المنطقة“.

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