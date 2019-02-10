الشرطة الاتحادية تعلن إكمال نصب كاميرات المراقبة بمناطق شرقي بغداد

2019/02/10 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيور/ بغداد

أعلنت

قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، اكمال نصب كاميرات المراقبة الليلية والنهارية

بمناطق شرقي بغداد.

وقالت

القوات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية

يكمل نصب كاميرات المراقبة الليلية والنهارية ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة زيونه وبغداد

الجديدة وشارع فلسطين والعمل بها من خلال منظومة متكاملة بنقل مباشر مع كافة كاميرات

المراقبة في بغداد”.

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