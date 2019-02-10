2019/02/10 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشمري يقدم استقالته عن منصب مدير جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين

10/02/2019 20:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مدير جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين ابو محمود الشمري، الاحد، عن تقديم استقالته من منصبه.

وذكر الشمري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "قدمت استقالتي من منصبي لرئيس الجهاز (جهاز الأمن الوطني)"، فيما لم يكشف الشمري عن اسباب تقديمه الاستقالة.

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