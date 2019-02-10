2019/02/10 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر طرد حكم مباراة العين والوحدة، اللاعب بندر الأحبابي، بسبب الخشونة الزائدة، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".العين يستضيف الوحدة، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثالث عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، على استاد هزاع بن زايد.

حكم المباراة عاد إلى تقنية حكم الفيديو "VAR"، من أجل التأكد من خشونة بندر الأحبابي مدافع نادي العين، قبل اتخاذ القرار بشأن طرده.

حكم المباراة يطرد #بندر_الأحبابي لاعب #العين بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخله العنيف على #عبدالباسط_محمد لاعب #الوحدة#العين_الوحدة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/J3nCZOpYyO— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2019الدقيقة 49 شهدت طرد بندر الأحبابي، بعد التدخل العنيف على عبد الباسط محمد لاعب فريق نادي الوحدة.



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

المباراة كانت مؤجلة من الثالثة عشر، بسبب مشاركة فريق العين في منافسات كأس العالم للأندية، والتي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو - الحكم يطرد لاعب العين بعد العودة لتقنية الفيديو) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو - الحكم يطرد لاعب العين بعد العودة لتقنية الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).