عزت الشابندر: إجتماع الصدر مع قاسم سليماني ساهم في إنهاء أزمة حقيبة الداخلية

2019/02/10 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي، عزت الشابندر، اليوم الاحد، بأن الإجتماع الذي عقد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في لبنان، قد ساهم في تنفيس الاحتقان وانهاء ازمة حقيبة الداخلية.وذكر الشابندر في تغريدة له على "تويتر"، إطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية، "‏صحيحٌ انّ اجتماع بيروت بين السيد مقتدى الصدر والحاج قاسم سليماني بضيافة السيد حسن نصر الله قد ساهم في تنفيس الاحتقان و إنهاء أزمة حقيبة الداخلية".مضيفاً، "لكنه في نفس يُثبت عجز القيادات السياسية و الدينية العراقية عن حلّ مشكلاتها بنفسها فضلاً عن قيادة الحكم في العراق".

صحيحٌ انّ اجتماع بيروت بين السيد مقتدى الصدر والحاج قاسم سليماني بضيافة السيد حسن نصر الله قد ساهم في تنفيس الاحتقان و إنهاء أزمة حقيبة الداخلية لكنه في نفس يُثبت عجز القيادات السياسية و الدينية العراقية عن حلّ مشكلاتها بنفسها فضلاً عن قيادة الحكم في العراق .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) ١٠ فبراير ٢٠١٩

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