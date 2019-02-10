2019/02/10 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الخطوط الجوية تصدر توضيحا حول تأخر طائرة في مطار اربيل

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية ،الاحد، عن اصدارها توضيحا حول تأخر طائرة في مطار اربيل ، فيما اكدت ان الطائرة لا تعود لها.

وذكر بيان للشركة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "بعض الإعلاميين عرضوا مناشدة لمسافرين متأخرين في مطار أربيل بعد قدومهم من دمشق وتعذر هبوطهم في مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية".





واضاف ان "شركة الخطوط الجوية العراقية لا تملك خط طيران مع دمشق والطائرة تعود لشركة طيران أخرى".

وتابعت انه " انطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا الكبير على تقديم مختلف الخدمات للمسافرين الكرام وفي كل مكان عملنا ما بوسعنا من أجل الاسراع بإعادة المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة"، مشيرا الى ان" الطائرة قد اقلعت من مطار اربيل الدولي عند الساعة السادسة مساء"

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