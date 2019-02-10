قيادي في الحشد الشعبي.. داعش ربح مليون دولار في ديالى

2019/02/10 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، اليوم الاحد، أرباح تنظيم داعش، من عمليات الخطف بمحافظة ديالى، خلال السنوات الأخيرة.وقال جبار المعموري في تصريح

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