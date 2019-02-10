وزارة التخطيط.. تطلقُ مبادرة وطنية لإستثمار الإختراعات العراقية الواعدة

2019/02/10 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي،اليوم الأحد، إطلاق مبادرة وطنية لتبني براءات الإختراع العراقية الواعدة.وذكر بيان لوزارة التخطيط في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه

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