وزير النقل يعلن قطع أشوط كبيرة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية

2019/02/10 | 21:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك خطوات بسيطة يمكن للمرء القيام بها للحفاظ على قلب صحي.

الكوليسترول

يمكن أن يتسبب الكوليسترول الضار في سد الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، ويزيد

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، رفع 1100 صبة كونكريتية مختلفة الأحجام، خلال 3 أيام فقط عن المنطقة الخضراء، وسط العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "المنطقة الخضراء وحيطها من مسرح وسينما المنص

بغداد اليوم _ بغداد

حررت المؤسسة السودانية للنفط، اليوم الاحد، أسعار الجازولين لقطاعي الصناعة والتعدين في السودان، فيما ضاعفت ثمن لتر الجازولين بنحو 5مرات، مقارنة بما كان عليه قبل رفع الدعم.

وكانت الشرطة السودانية، قد أطلقت، اليوم الاحد، الغاز

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