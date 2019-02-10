2019/02/10 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على نشر مئات من عناصر القوات الخاصة عند الحدود مع كولومبيا، وسط الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده.وأكدت “روسيا اليوم” وتابعتها /المعلومة/، أن “وحدات من القوات الخاصة في الجيش الفنزويلي وصلت مقاطعة تاتشيرا الحدودية تلبية لأوامر صادرة من مادورو، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العسكريين يتجاوز 700 شخص”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس فنزويلا ينشر قواته عند الحدود مع كولومبيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس فنزويلا ينشر قواته عند الحدود مع كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).