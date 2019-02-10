الملت و سمو أميرهم القادم ؟

2019/02/10 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياس نعمو الختاري مما لاشك فيه أن رحيل الأمير الخالد ( تحسين بك ) خساره كبيره لجميع الايزديين ومن الصعب والصعب جدأ أن نأتي اليوم بشخصية عادية من بيت الأمارة ليحل محل الأمير الخالد تحسين بك لما كان للأمير الراحل مكانه كبيره بين جميع الناس و القادة والدول العالمية قبل الايزديين ، حيث كان رحمه […]

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