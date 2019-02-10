2019/02/10 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلنت اليوم مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي عن إغلاقه ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد، الشعبي مشيرة إلى اعتقال أحد المزورين برتبة لواء ركن.وكشف البيان صادر عن المديرية اليوم تابعته اليوم الثامن أنه “اسمرارا للحملة الوطنية لإغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحيلي الصفة، أغلقت مديرية أمن الحشد اليوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام الحشد الشعبي يغلق مقرات اخرى في بغداد لن تصدق ماذا وجدوا بالداخل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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