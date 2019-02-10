عبدالمهدي: الحكومة وفّرت التخصيصات المالية لتطويق أزمة المياه.. هذه التفاصيل

2019/02/10 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن توفير الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لملف المياه ، ودعا الى اطلاق حملة توعية في وسائل الإعلام للحفاظ على الثروة المائية .وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه ان “اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه عقدت اجتماعا رئيس مجلس الوزراء، […]

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