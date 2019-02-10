صور.. بعد تأهيلها هكذا تبدو مقتربات مسرح وسينما المنصور داخل المنطقة الخضراء

2019/02/10 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أظهرت صور، السبت، مقتربات مسرح وسينما المنصور في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء بعد أن شهدت حملة لإعادة تأهيلها وتطويرها.

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