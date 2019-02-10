2019/02/10 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأرصاد الجوية عن تتجدد فرص هطول الأمطار تلازمها عواصف رعدية وزخات غزيرة في عدد من مناطق العراق غداً الاثنين.وذكر المتنبئ الجوي نائل العلي على صفحته في التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} ان" تأثير المنخفض الجوي يبقى ضعيفاً خلال يوم غد الإثنين والتوقعات هي تتجدد فرص هطول الأمطار على فترات قصيرة على {المناطق الوسطى والشمالية والمناطق الجنوبية الشرقية}".

وأشار الى ان" الامطار تمتاز بشمولية محدودة لمناطق متفرقة، ترافقها عواصف رعدية وزخات غزيرة تنتهي صباح الثلاثاء بشكل نهائي".

وأضاف العلي ان" ألاجواء ستكون باردة في المناطق الشمالية نهارا، وباردة ليلا إلى بارده جدا في المنطقة الشمالية والغربية"، مشيرا الى ان" درجات الحرارة العظمى خلال يوم غد الإثنين في المنطقة الوسطى تتراوح مابين 15 إلى 18مْ وفي المنطقة الشمالية 9 إلى 14مْ وفي المنطقة الجنوبية 18 إلى 19مْ وأخيرا في المنطقة الغربية تتراوح من 13 إلى 14مْ".

واشار العلي" اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال فجر الغد ستكون المنطقة الشمالية صفر إلى 4مْ، وفي المنطقة الوسطى 5 إلى 8مْ، والمنطقة الجنوبية من 9 إلى 10مْ واخيراً المنطقة الغربية من 1 إلى 3مْ".انتهى/س

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