عادل عبدالمهدي: حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل أولوية لعمل الحكومة

2019/02/10 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.وأكد عبد المهدي خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية لعمل الحكومة منذ تشكيلها وقد احرزنا تقدما في هذا الملف الحيوي ونتابع هذا الملف بشكل تفصيلي واتخذنا الاجراءات السليمة والمطمئنة بشأنه، الى جانب تنفيذ الخطط والمعالجات القريبة والبعيدة الأمد، للحد من تلوث المصادر المائية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل".وأضاف البيان، ان "اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه، أنجزت الخطط اللازمة لوضع المعالجات لموضوع تلوث المصادر المائية واستكملت بعد دراسات وفحوصات وعمل ميداني مكثف حلولا جذرية لهذه المشكلة".وأشاد عبد المهدي خلال ترؤسه لجنة تلوث المياه "بجهود الوزارات والجهات ذات العلاقة لإنهاء مشكلة التلوث، موجها بالاستفادة من الواردات المائية وكميات الامطار في زيادة الخزين المائي ووضع سياسة لترشيد الاستهلاك".مؤكداً، "توفير الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لملف المياه" داعيا الى "إطلاق حملة توعية في وسائل الإعلام للحفاظ على الثروة المائية".وجرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وحضر خلاله وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، ووكلاء وزارات الموارد المائية، والزراعة، والاعمار والاسكان والبلديات، والتخطيط، والصحة والبيئة، والصناعة، والكهرباء، والنفط، وأمانة بغداد، وهيئة المستشارين.

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