2019/02/10 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني يتوجه لاخماد حريق داخل منزل شرقي العاصمة

10/02/2019 21:23:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

توجهن فرق الدفاع المدني ، الاحد ، لاخماد حريق إندلاع داخل منزل شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرقتين تابعتين للدفاع المدني توجهت لاخماد حريق نشب داخل منزل ضمن منطقة الكمالية".

وأضاف، أنه "حسب النداءات الاولية، الحريق مسيطر عليه ولا توجد اي اصابات".

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