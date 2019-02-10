ضربة موجعة لسان جيرمان قبل مواجهة مانشستر يونايتد

2019/02/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير صحفية، أن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في أولد ترافورد بعد غد الثلاثاء.ووفقا لصحيفة “ليكيب”، قال سان جيرمان إن المهاجم القادم من أوروجواي تعرض لإصابة أعلى الفخذ خلال مباراة بوردو في الدوري الفرنسي أمس السبت، لتتفاقم مشكلات الفريق قبل اللعب […]

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