2019/02/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة.وشدد الملك عبد الله، خلال لقاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك الأردني يدعو لحل الأزمة في سوريا سياسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك الأردني يدعو لحل الأزمة في سوريا سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).