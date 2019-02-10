برئاسة عبد المهدي لجنة تلوث المياه الوزارية تعقد اجتماعاً

2019/02/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي

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