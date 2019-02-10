2019/02/10 | 21:34

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قضية خاشقجي لم تنته بعد

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قضية خاشقجي لم تنته بعد

الأحد 10 فبراير 2019 - 21:07

الضغوط على السعودية وترامب حول مقتل خاشقجي عادت من جديد ولاسباب عدة ابرزها هي انتهاء المهلة التي حددها الكونغرس لإدارة ترامب للإجابة عن جريمة قتل خاشقجي بالاضافة الى التقرير الاخير الذي اصدرته الامم المتحدة حول جريمة القتل.

الضغوط على السعودية وترامب حول مقتل خاشقجي عادت من جديد ولاسباب عدة ابرزها هي انتهاء المهلة التي حددها الكونغرس لإدارة ترامب للإجابة عن جريمة قتل خاشقجي بالاضافة الى التقرير الاخير الذي اصدرته الامم المتحدة حول جريمة القتل.

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