2019/02/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا االحيدري، أن هناك اتفاقا بين تحالفي البناء والإصلاح على تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق في الفصل التشريعي المقبل.

وقال االحيدري في تصريح للغدير، "أن قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق ينتظر المناقشة والتصويت في الفصل التشريعي المقبل"، وفيما أشار أن "هناك اتفاقا بين تحالفي البناء والإصلاح على تمرير هذا القانون"، لفت الى أن وجود أطراف سياسية في البرلمان لا تريد إقرار القانون" من دون أن يفصح عن هذه الأطراف.وأضاف، أن "اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نفذت في عام 2008 ومن المفترض أن تجدد كل ثلاثة سنوات، ولهذا تعتبر الآن لاغية لأنها لم تراجع ولم يعاد تفعيلها".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (االحيدري: اتفاقية الاطار الاستراتيجية لاغية وسنمرر قانون إخراج القوات الأجنبية بالفصل التشريعي المقبل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (االحيدري: اتفاقية الاطار الاستراتيجية لاغية وسنمرر قانون إخراج القوات الأجنبية بالفصل التشريعي المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).