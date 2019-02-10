العامري يجدد رفضه لتواجد القوات الاميركية في العراق

2019/02/10 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

جدد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، رفضه لأي تواجد للقوات الأمريكية في العراق، وفيما شدد على عدم السماح بتدنيس ارض البلاد من أي قوة أجنبية، معتبرا أن القوات الأميركية "أكثر جبناً" من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية.

وقال العامري في كلمة بمحافظة ديالى وتابعتها "الاتجاه برس" إننا "ننتمي للمشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسنبقى في هذا المشروع وسنحافظ على السيادة الوطنية ولن نسمح لأي كان بتدنيسها".

وأضاف "لن نسمح قطعا بأي تواجد بري أو قواعد جوية أميركية بالعراق وسيقرر ذلك بالبرلمان"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية".

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