خاص| الفتح يتحدث عن تغيير بمواقف كتل سياسية حيال التواجد الاميركي

2019/02/10 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف تحالف الفتح، اليوم الاحد، ان تصريحات بعض الكتل السياسية حيال التواجد الاميركي في العراق بدأت تتغير، مبينا ان القوات الامنية والحشد الشعبي متمكنة من حماية البلاد .

وذكرت النائب عن التحالف سناء الموسوي في تصريح خاص لـ "الاتجاه برس"، انه "في بداية الامر كانت كل الكتل السياسية قضيتهم واحدة هو ان العراق تحرر بالايادي العراقية الحشد الشعبي والقوات الامنية"، موضحة ان "القوات العراقية متمكنة من حماية البلاد" .

واضافت انه "قبل يومين اكثر التصريحات بدأت تتغير من بعض الاعضاء وحجتهم من خلال نشاط بعض الخلايا النائمة الارهابية في بعض مناطق البلاد".

وكشفت الموسوي عن ان "الجانب الاميركي قام بزيارة بعض اعضاء البرلمان وبعض الشخصيات ويطرح عليهم ان العراق ظروفه لاتسمح بالانسحاب الكامل للقوات الاميركية" .

واوضحت ان "بعض النواب طرحوا فكرة تقليل عديد القوات الاميركية وتحديد الاماكن التي يتواجدون بها"، مؤكدة ان “اللهجة بدأت تتغير".

ولفتت الى انه "ليس لدي فكرة عن اسباب تغيير مواقفهم وانما خوفهم من الامور التي طرحها الاميركان او من خلال الضغط على الاعضاء بان يكون خيارهم في هذا الظرف ليس اخراج القوات الاميركية وخصوصا بعد تصريحات ترامب الاخيرة" .

وذكرت ان "سبعين نائبا وقعوا على طلب لرئيس مجلس النواب حول اخراج القوات الاميركية" ، متسائلة "هل سيكون هناك تصويت ام لا ؟ او سيكون هناك راي اخر لبعض الكتل مثل الجانب الكردي او السني ؟"

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