محافظ البصرة يؤكد ضرورة تطوير المنافذ الحدودية في المحافظة

2019/02/10 | 21:43

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بغداد اليوم _ البصرة

أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، على "ضرورة" تطوير المنافذ الحدودية في الم...





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