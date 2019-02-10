2019/02/10 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاكتسح فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضيفه تشيلسي بستة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفرض مانشستر سيتي أسلوبه على المباراة منذ اللحظات الأولى، ونجح في تسجيل أربعة أهداف في الـ 25 دقيقة الأولى من اللقاء عن طريق رحيم سترلينغ والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والألماني إلكاي غوندوغان في الدقائق 4 و13 و19 و25 من زمن اللقاء.وتواصل السقوط الكبير لتشيلسي في الشوط الثاني باستقباله للهدفين الخامس والسادس عن طريق أغويرو من ضربة جزاء وسترلينغ في الدقيقتين 56 و 80 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي لصدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية في الدوري الانجليزي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية في الدوري الانجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).