2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:10.02.2019 | 18:46 GMT | آخر تحديث:10.02.2019 | 18:55 GMT | الرياضة

Reuters

أحرز النجم البرتغالي هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في مرمى مضيفه ساسولو، في المباراة بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لليوفي، في الدقيقة 70، بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.وعزز الدور رونالدو تربعه على عرش صدارة هدافي الكالتشيو، برصيد 18 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه مهاجم سامبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا.المصدر: "silatv"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. هدف رونالدو الرائع في شباك ساسولو ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. هدف رونالدو الرائع في شباك ساسولو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).