الدفاع الروسية: سكان ريف الرقة يحتجون على تصرفات

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الطبقة بريف الرقة السورية، اليوم الأحد، مظاهرات تطالب بإنهاء الحظر المفروض من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" الموالية لواشنطن، على وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

وأورد مركز المصالحة الوطنية في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المتظاهرين طالبوا بسحب قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من الأراضي السورية.



كما ناشدوا المجتمع الدولي والسلطات السورية بذل الجهود لإنهاء ممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" التي تمنع وصول شحنات إنسانية أرسلتها المنظمات الدولية والحكومة السورية إلى الأهالي.وجاء في البيان أن المتظاهرين أعربوا عن دعمهم لوحدة أراضي البلاد وسلطاتها الشرعية.وذكّر المركز بأن بلدات محافظة الرقة تشهد، منذ أواسط شهر يناير الماضي، تصاعدا ملحوظا لغضب السكان المحليين لظروف حياتهم القاسية بسبب تصرفات "قوات سوريا الديمقراطية"، وفقا لنص البيان.المصدر: RT

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