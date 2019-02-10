25 وكالة انباء عالمية توقعن ميثاق

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – متابعة]‎وقعت 25 وكالة أنباء عالمية اليوم في دبي ميثاق "وكالات الأنباء للتسامح".

وجاء توقيع هذا الميثاق بمبادرة من وكالة أنباء الامارات [وام] ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي بدات اليوم جلساتهاوحصر التوقيع مع ممثلي الوكالات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الامارات ود فريد آبار الأمين العام لاتحاد وكآلات الأنباء العربيةوقال الوزير الإماراتي ‎أن توقيع الميثق يأتي تماشياً مع التزام المجلس الوطني للإعلام بالمشاركة والمساهمة الفعالة في القمة، بهدف تعزيز ثقافة الفكر الإيجابي ونشر أخبار الانفتاح والتعاون والتسامح في مختلف أنحاء العالم.‎حضر مراسم التوقيع منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام و محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات وعدد من رؤساء ومدراء الوكالات الإقليمية والعالمية وهي، وكالة أنباء الإمارات، وكالة الأنباء السعودية، وكالة أنباء البحرين، وكالة الانباء الكويتية، وكالة الأنباء العمانية، وكالة الأنباء اليمنية، الوكالة الوطنية للاعلام" لبنان" ، وكالة الأنباء الأردنية، وكالة أنباء السودان، اتحاد وكالات الانباء العربية، وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء القبرصية، وكالة ترند للانباء، وكالة الأنباء القيرغستانية، وكالة أنباء أميركا اللاتينية، وكالة الأنباء البلغارية، وكالة أنباء البرتغال، وكالة أنباء إي إف إي الأسبانية ، وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، وكالة سبوتنيك، وكالة بي تي أي الهندية، وكالة الأنباء الفلبينية، وكالة الصحافة الباكستانية، منصة اينكس، وكالة الأنباء السلوفينية.‎وتشمل بنود ميثاق وكالات الأنباء للتسامح التأكيد على الأهمية القصوى التي تمثلها "القمة العالمية للحكومات 2019" والمحاور الرئيسة التي ناقشتها في صناعة مستقبل العالم والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الاعلامي لما فيه صالح البشرية، إضافة إلى التشديد على أن مبادئ التسامح تستحق متابعة إعلامية مستمرة تسلط الضوء على دورها في تحقيق قيم التعايش السلمي بين الشعوب باختلاف دياناتها وطوائفها ومذاهبها وأفكارها، إلى جانب إلى دورها في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمعات متسامحة، وتطوير الحضارات، وغرس قيم ومبادئ التسامح الثقافي والديني فيها.‎وتتضمن البنود أيضا الاتفاق على تبادل الأخبار المكتوبة، والصور، ومقاطع الفيديو، وأي مواد صحافية أخرى، باختلاف أنواعها، المتعلقة بموضوع التسامح، وكذلك الاخبار التي تعزّز مفهوم التعايش بين الثقافات والشعوب إلى جانب أخبار المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ التسامح وأخبار الحوارات التي تُجرى بين الثقافات والحضارات المختلفة وأخبار البرامج الثقافية والمجتمعية التي تساهم في بناء مجتمعات متسامحة الى جانب تلك التي تتعلق بصياغة تشريعات وسياسات تساهم في غرس التسامح الثقافي والديني.‎وينص الميثاق على تعزيز المحتوى الإعلامي المرتبط بالتسامح وتوظيف الأدوات الإعلامية لرفع مستوى هذا المحتوى وتسليط الضوء على النجاحات العالمية في تعزيز هذه القيمة لخدمة البشرية انطلاقا من التأثير الإيجابي للتسامح في حماية الشعوب من الانسياق خلف الكراهية والتعصب والطائفية بجانب استشراف مستقبل الممارسات التي تغرس قيم ومبادئ التسامح في الشعوب في جميع قطاعات ونواحي الحياة، الشخصية منها والمهنية، وتسليط الضوء على دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة، والدفع نحو تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار ورسم خطط المستقبل، ومخاطبتهم بلغة ومحتوى إعلامي يتناسب مع طبيعة تطلعاتهم وطرق تفكيرهم.

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